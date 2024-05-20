Замкомандира Жорин: Киев летом ждут трудности из-за растягивания резервов

В ВСУ описали судьбу Харькова
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На этом направлении продолжаются ожесточенные бои

Российские военные активно продвигаются на Харьковском направлении. Слаженная работа наших бойцов уже позволила освободить несколько крупных населенных пунктов. Своими размышлениями о том, что ждет Харьков в ближайшем будущем, поделился замкомандира Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Незалежной Максим Жорин.

Украинский вояка с сожалением отметил, что этим летом войска ВСУ столкнутся с очень серьезными проблемами из-за активного продвижения российской армии на Харьковском направлении. По мнению Жорина, Москва не ставит перед собой цель взять Харьков. При этом переброска ресурсов украинской армии на Харьковское направление может серьезно ослабить позиции ВСУ в других зонах фронта.

Жорин добавил, что, по всей видимости, в самое ближайшее время украинским воякам придется столкнуться с заметным усилением давления со стороны бойцов армии России. Летний период, по мнению замкомандира, станет временем серьезных испытаний и ожесточенных боев.

"Легче в ближайшее время точно не будет – наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", – резюмировал украинский военный.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план киевского режима на Харьковском направлении. Украина вовсю готовится к прорыву армии России.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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