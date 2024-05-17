WP: Starlink перестала работать в день наступления ВС РФ на Харьковскую область

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Российское наступление на Харьковскую область удивило ВСУ, не смотря на то, что к нему готовились последние несколько месяцев. В утро, когда ВС РФ приняли решение идти в нападение, в регионе массово вышли из строя устройства Starlink, сообщает The Washington Post. Это произошло впервые с 2022 года.
"Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали", – заявил украинский командир подразделения, специализирующихся на работе дронов.
В этоге за считанные дни российские военные смогли серьезно продвинуться в регионе и завоевать важные позиции, воспользовавшись уязвимостью ВСУ.
Украинские военные признали, что ВС РФ стали умнее и лучше адаптируются к ситуации на поле боя. Особенно благодаря технологическим достижениям.
Журналисты отмечают, что новые наступления России в Харькове и Донецкой области вызвали вопросы о жизнеспособности обороны Украины. Они касаются не только того, сможет ли Киев выполнить свое обещание и оттеснить российские войска, но также и о том, сможет ли Россия в ближайшее время одолеть украинские силы и захватить больше территорий.
Организация нарушила закон в начале года
Российские военные активно продвигаются в этом направлении