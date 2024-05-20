Киев на пороге полного разгрома

На полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима продолжаются ожесточенные бои. Инициатива остается в руках бойцов российской армии. Известный американский эксперт Скотт Риттер заявил, что Киев ждет окончательный разгром при одном маневре России.



Отставной разведчик американской армии уверен, что оборона Вооруженных сил Незалежной начнет обрушаться, как только ВС РФ развернут еще один фронт в Сумской области. Риттер отметил, что в этом регионе у украинского противника практически нет боевых ресурсов, так что продвижение российской армии пройдет стремительно.

"Если россияне и дальше будут расширять фронт и начнут продвигаться уже на севере, в Сумской области, все будет решено", – заявил американский военный аналитик.

Риттер подчеркнул, что при таком развитии событий оборона украинской армии настолько истончится, что ее структура начнет разваливаться на глазах.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день у киевского режима уже нет человеческих ресурсов для того, чтобы пополнить ряды ВСУ, так что дальнейшее распыление сил закончится для армии Украины катастрофой.

К слову, ранее боец Вооруженных сил Украины описал судьбу Харькова. Слаженная работа наших бойцов уже позволила освободить несколько крупных населенных пунктов в области.