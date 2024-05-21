Economist: Зеленский кричин на генералов из-за утаивания правды

Зеленский в страхе наорал на генералов ВСУ: все из-за Харькова
Владимир Зеленский. Кадр видео из соцсетей
Президент догадался, что от него утаивают правду

Ситуация в Харьковской области складывается для украинцев не лучшим образом. После серьезного прорыва ВСУ удалось замедлить российские войска, но положение Киева настолько нестабильное, что возникают вопросы – как долго это продлится.

Ухудшает положение и настроения украинских солдат. Многие из них недовольны тем, как ВС РФ смогли зайти так далеко в короткий срок. Некоторые из них винят во всем США и задержку в поставках вооружения, другие жалуются на некомпетентность руководства и даже возможное предательство в рядах ВСУ. Третьи и вовсе подозревают, что политики в Киеве или Вашингтоне могут продать Харьков в преддверии заключения мирного соглашения с Москвой.

Успокоить тревогу бойцов не может и администрация президента, где рисуют радужные картины происходящего в Харьковской области. Вышестоящие чины стараются оградить главу Украины от плохих новостей, и Зеленский уже начал подозревать неладное, испытывая страх за дополнительную потерю территорий.

"Вот почему он кричит на своих генералов в последнее время", – рассказал анонимный источник в правительстве.

В США считают, что Зеленского "держат в теплой ванне", но так быть не должно. Ему посоветовали более внимательно следить за ситуацией на местах и принимать решения, которые помогут избежать проблем с недоинформированием.

Источник: The Economist
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