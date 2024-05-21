Шольц: бесполетная зона на Украине с территории НАТО ввяжет ФРГ в конфликт с РФ

Шольц обозначил условие вступления Германии в прямой конфликт с Россией
Олаф Шольц. Кадр: YouTube
Обстановка в мировом пространстве накалена до предела

Вооруженные силы украинского государства остаются на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны западных держав. Позиция ряда европейских стран вызывает серьезную озабоченность в России, все чаще звучат разговоры о прямом вовлечении государств-участников НАТО в открытый конфликт с нашей страной.

С заявлением по этому поводу выступил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он обозначил одно условие, которое приведет к тому, что Германия станет непосредственной участницей затянувшегося конфликта. Речь идет о введении бесполетной зоны над территорией Украины по инициативе стран Североатлантического альянса.

"В начале конфликта были обсуждения, стоит ли нам ввести бесполетную зону, то есть с помощью истребителей из европейских стран сделать так, чтобы там не летал ни один неукраинский истребитель", – напомнил политик.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что такой шаг в значительной мере обострит ситуацию и вовлечет Германию в конфликт. По мнению Шольца, подобного рода действия иррациональны и могут привести к плачевным последствиям для немецкого государства. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований для введения над Украиной бесполетной зоны.

К слову, ранее Олаф Шольц публично высмеял Украину из-за просьб о мощных ракетах.

Источник: YouTube-канал Социал-демократической партии ФРГ ✓ Надежный источник
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