Конфликт продолжает оставаться в центре внимания

Аналитики и эксперты во многих странах внимательно следят за развитием ситуации на полях проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима. Все чаще звучат заявления о том, что западной коалиции и киевскому режиму пора сменить тактику. Так, с неожиданным планом по урегулированию конфликта выступили в США.



Авторитетное местное издание The American Conservative обращает внимание на уже очевидную несостоятельность украинской армии. Аналитики газеты призывают вашингтонскую администрацию отказаться от выбранного пути, который ведет только к эскалации ситуации. Обозреватели отмечают, что шансы на победу Незалежной ничтожны, очевидно, что инициатива остается в руках России.

При этом ситуация еще не настолько запущена. Аналитики пишут о том, что конфликт пока еще можно завершить на более-менее приемлемых условиях, которые обеспечат Украине суверенитет и учтут интересы Соединенных Штатов Америки. Однако, если Запад и Киев продолжат упрямиться, уже совсем скоро Украина потеряет последнюю возможность хоть как-то заявлять о своих интересах.

"Его еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и одновременно обеспечивают интересы США", – призывают американские эксперты.



К слову, ранее в Эстонии объявили о плане, который якобы способен поставить Россию "на колени".