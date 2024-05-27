У военного был свой взгляд на ситуацию

Плачевное положение Вооруженных сил Незалежной привело к тому, что в стране продолжается и даже нарастает серьезный раздрай. Многие здравомыслящие украинцы выступают за немедленное прекращение боевых действий, так как больше не хотят терять солдат на поле боя. На этом фоне любопытно выглядит неожиданно вскрывшийся факт о полковнике из охраны главы Украины Владимира Зеленского.



Оказалось, что еще в самом начале спецоперации по демилитаризации киевского режима полковник выступил с весьма странным для страны, которая уже давно готовилась к вооруженному конфликту, "планом". Военный собрал своих коллег в кабинете и предложил им сдаться на милость бойцов Вооруженных сил Российской Федерации, если они войдут в Киев.

Впрочем, сотрудники охраны украинского лидера сочли слова полковника излишне эмоциональной реакцией на переход конфликта в военную фазу. Сдаваться они не стали и проступили к ведению боевых действий.

Ранее стало известно, что в начале мая украинские спецслужбы задержали двух полковников Управления госохраны, которых обвинили в якобы подготовке покушения на жизнь главы Незалежной.

К слову, сегодня, 27 мая, стало известно о том, что в Вашингтоне сильно разругались из-за нашей страны.