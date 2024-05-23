Многие страны наблюдают за конфликтом

Уже несколько лет продолжается конфликт на территории украинского государства. Многие страны внимательно следят за тем, что происходит в Незалежной. Недавнее ухудшение ситуации в стране заставило сильно встревожиться Венгрию. Своим мнением по поводу происходящего поделился руководитель канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш.



Политик подчеркнул, что ситуация на Украине становится все более напряженной. Он обратил внимание на устроенную киевским режимом новую волну мобилизации. Это решение украинских властей особенно встревожило венгерскую сторону.

"Ситуация становится все более сложной по разным причинам", – особо подчеркнул политик.

В первую очередь, Будапешт озабочен тем, будет ли киевский режим мобилизовать этнических венгров, которые проживают на относящейся к украинскому государству части Закарпатья.

Также представитель будапештской администрации отдельно подчеркнул, что его страна не станет заниматься экстрадицией украинских граждан для их последующей мобилизации на Украине.

К слову, ранее необычный нюанс в визите руководительницы главного внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок в Киев вызвал волну обсуждений. Европейские политики частенько приезжают навестить власти Украины.