Аналитик Меркурис: ВС РФ займут Дружковку и окажутся у ворот Краматорска

Киев в бедственном положении

Западные аналитики очень внимательно следят за тем, как развивается ситуация на территории украинского государства. Известный в Британии эксперт Александр Меркурис уверен, что "предугадал" дальнейшие ходы российской армии. По мнению аналитика, в самое ближайшее время бойцы Вооруженных сил России освободят город Дружовка в ДНР и окажутся у "ворот Краматорска".



Такое развитие сценария на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима позволит нашей армии взять под полный контроль весь Донбасс, отметил британский эксперт.

Западный аналитик уверен, что вскоре Россия начнет наступление на Часов Яр. При этом у украинской армии нет никаких шансов отразить атаку российских войск. После этого Россия возьмет Константиновку и Дружовку и окажется у самых ворот Краматорска. Меркурис заявляет, что именно там расположилось логово украинских командиров, которые отвечают за военные действия в Донбассе.

После того, как силы украинского противника будут выбиты из Краматорска, киевский режим окажется в очень тяжелом положении и потеряет возможность вести хоть мало-мальски успешные бои на территории многострадального Донбасса.

К слову, ранее в Венгрии забили тревогу из-за случившегося на Украине.