Киев требует от партнеров дать согласие на радикальный шаг

Если Запад не даст официального разрешения бить натовскими ракетами по территории России, то Украина будет вынуждена делать это "случайно". Такое заявление сделал бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко в беседе с иностранными журналистами.

Он выдвинул ультиматум, указывая, что США и Европа попросту обязаны дать добро на удары по российским территориям, если между странами действительно серьезное партнерство. В таком случае Украина сможет начать активно подавлять военные объекты в различных точках России – в том числе и в удаленных от линии столкновения местах.

"Или мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно ", – заявил чиновник.

По его словам, запрет Запада на использования вооружения НАТО для ударов по России связывает руки ВСУ и облегчает ВС РФ возможность наносить удары по украинским объектам. Огрызко считает, что подобная позиция Вашингтона является циничной по отношению к Киеву. Он утверждает, что это сравнимо с ситуацией, когда боксеру во время боя разрешают использовать только одну руку.

Ранее генерал ВСУ заявил, что НАТО начнет провоцировать РФ, когда подготовит армию и экономику. Это будет необходимо, чтобы ввести собственные войска на территории Украины.