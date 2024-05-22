Европейские политики частенько приезжают навестить власти Украины

Большинство европейских стран продолжают заявлять о своей безусловной поддержке киевского режима. Дабы слова не расходились с делом, недавно в украинскую столицу наведалась руководительница главного немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок. Однако в прессе обратили внимание на одну неожиданную деталь.



Как известно, именно Германия является одной из самых воинственно настроенных стран в Европе – местные политики постоянно заявляют о необходимости дать киевскому режиму мощное вооружение. Надо полагать, украинские власти рассчитывали, что приезд высокопоставленной немки будет сопровождаться предоставлением нового оружия, однако фрау приехала "с пустыми руками".

На это обратили внимание немецкие журналисты. В прессе отмечают, что Бербок и словом не обмолвилась о дополнительной военной помощи для Вооруженных сил Украины – дама лишь посочувствовала катастрофической ситуации, которая сложилась в государстве.

"Министр иностранных дел Германии прибыла с пустыми руками в свой седьмой визит на Украину с начала конфликта", – констатировали журналисты издания Der Spiegel.

Отмечается, что такое положение дел говорит о провале оружейной политики Германии. Все силы, которые были брошены на создание мощной обороны на Украине, оказались крайне малоэффективными.

К слову, ранее странная деталь в заявлении украинского лидера Владимира Зеленского вызвала недоумение в прессе.