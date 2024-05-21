Генерал ВСУ: НАТО начнет провоцировать РФ, когда подготовит армию и экономику

"Игра в долгую": раскрыты детали провокации НАТО против России
Фото: www.unsplash.com
Альянс хочет хорошенько подготовиться к атаке

Представители киевского режима продолжают рассчитывать на то, что Североатлантический альянс в конце концов будет вынужден вмешаться в конфликт и начать открытое противостояние с Россией. Деталями готовящейся провокации НАТО поделился украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

Опытный вояка пояснил, что сейчас западная военная коалиция занимается переводом экономики на военные рельсы, а также оперативно готовит армию. Когда все приготовления будут завершены, НАТО перейдет к активной фазе действий и устроит провокацию в отношении России.

Кривонос заметил, что сейчас Североатлантический альянс пока не готов к прямому столкновению с российской армией. По словам украинского генерала, западные страны пойдут в атаку только тогда, когда будут уверены в своих силах.

"Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Они пытаются играть в долгую", – пояснил отставной генерал ВСУ.

Военный добавил, что все эти приготовления делаются за счет Незалежной, которая продолжает расходовать человеческий ресурс. Такое положение дел весьма расстраивает Кривоноса, который хорошо понимает: Украину фактически приносят в жертву.

К слову, ранее в Германии обозначили условие вступления страны в прямой конфликт с Россией. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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