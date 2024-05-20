В МИД РФ ответили на заявление премьера Эстонии об инструкторах НАТО

В ведомстве указали на культуру замалчивания в Североатлантическом Альянсе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова премьера Эстонии Кайи Каллас. Ранее политик сообщила, что несколько членов НАТО отправили своих инструкторов для обучения солдат ВСУ.

Каллас отметила, что такое решение страны принимали исключительно на свой страх и риск. Какие именно государства пошли на это, она не пояснила. Однако отметила, что гибель натовских инструкторов не означает нападение на одного из членов альянса. Поэтому, по ее словам, задействовать 5 статью совместного кодекса не будут.

"Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности", – ответила ей Захарова в своем Telegram.



Также Каллас ответила на вопрос о возможной отправке эстонских военных на Украину. Она заявила, что для этого потребуется одобрение парламента. До конца исключать такой шаг она не стала.

В последнее время на Западе активно обсуждается возможность отправки контингента НАТО на Украину для помощи ВСУ в противостоянии российским военным. Такое предложение в числе первых официальных лиц сделал Эммануэль Макрон. Большинство членов Альянса его не поддержали.

Сейчас российские войска активно продвигаются в Харьковской области. По сообщениям СМИ, незадолго до наступления ВС РФ украинцы потеряли доступ к терминалам Starlink – это произошло впервые за последние два года.