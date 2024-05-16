Guardian: Лондон предупредил Киев о новом наступлении ВС РФ под Харьковом

На Западе возникли "серьезные вопросы" к ВСУ
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Даже после получения данных британской разведки украинцы не смогли укрепить позиции

Российская атака на севере и северо-западе Харькова была предсказана британской разведкой. Эти данные Лондон своевременно передал в Киев, однако это не помогло украинцам укрепить оборонные рубежи. За несколько дней ВС РФ смогли продвинуться вглубь на 22,5 км. И это подняло серьезные вопросы о способности ВСУ защитить страну, пишет The Guardian. 

После отправки предупреждения украинским военным в Британии ожидали, что российская атака будет вскоре отражена. На самом деле оказалось, что оборонительные линии Украины были слабыми или вовсе отсутствовали.

"В Волчанске, менее чем в 40 милях к северо-западу от Харькова, первой линии укреплений и мин просто не существовало", – пишут в статье со ссылкой на источники.

Ситуация в Харьковской области является серьезной неудачей для Украины. Это журналисты связывают с паузой в поставках оружия из США, которую разрешили только в прошлом месяце. В последние недели в ВСУ наблюдались нехватка артиллерии, баллистических ракет, планирующих бомб большой дальности. Украинцы больше не могут сбивать российские беспилотники, поэтому они сосредоточились на сдерживании российских самолетов от пересечения линии фронта.

При этом в Лондоне считают, что России даже в такой ситуации не хватит сил направленной в регион группировки, чтобы установить контроль над Харьковом.

Источник: The Guardian
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