Белый дом поспорил с Блинкеном по поводу эскалации конфликта с РФ - аналитик

Политики по-разному смотрят на ситуацию

Обострение конфликта на международной арене многим кажется неприемлемым, однако есть и те, кто готовы идти до самого конца, несмотря на перспективу катастрофических последствий. Так, в Вашингтоне разругались из-за разных позиций по поводу обострения противостояния с Россией. К соответствующим выводам пришел специалист Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис.



Известный западный аналитик утверждает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен настойчиво пытается переубедить советников администрации американского лидера Джо Байдена. Блинкен считает, что не стоит опасаться возможных последствий и нужно еще сильнее давить на Россию.

Глава Америки и его советники придерживаются более сдержанного взгляда на ситуацию, что привело к разногласиям в Вашингтоне. Дэвис считает, что более осмотрительную группу политиков возглавляет советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Австралийский эксперт утверждает, что именно отсутствие общей позиции по возможности усиления конфликта с нашей страной не позволяет Киеву добиться у вашингтонской администрации разрешения на использование американского оружия для нанесения ударов вглубь российских территорий.

К слову, ранее Украина атаковала Крым американскими ракетами.