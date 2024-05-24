Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Напичканная западным вооружением Украина продолжает терроризировать мирные российские регионы. Сегодня, 24 мая, была осуществлена массированная атака на многострадальный Крымский полуостров. Этот субъект Российской Федерации атаковали мощными американскими ракетами.



К счастью, полуостров надежно защищен отечественными средствами ПВО. Все три снаряда ATACMS, запущенные бойцами украинской армии, были заблаговременно уничтожены в воздухе. Такая же судьба постигла несколько безэкипажных катеров, которые по водам Черного моря следовали к Крыму. Одновременно с этим украинские боевики попытались атаковать Белгородскую область, туда ВСУ запустили два боевых дрона, которые также были успешно уничтожены.

Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. В министерстве подчеркнули, что Киев регулярно совершает попытки осуществления терактов на территории России с использованием американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Вооруженные силы Незалежной постоянно нападают на приграничные российские регионы и терроризируют мирное население нашей страны.

К слову, в последнее время в Соединенных Штатах Америки стали активно разминать тему использования дальнобойного американского оружия для нанесения ударов вглубь России. Воинственные заявления уже прокомментировали в МИД, там американцам подсказали самую подходящую "цель" практически в сердце Москвы.