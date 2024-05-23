Захарова предложила Вашингтону разрешить Киеву атаковать посольство США в Москве

Позицию России обозначила Мария Захарова

Широкий резонанс получило недавнее предложение американского конгрессмена Майкла Макколи разрешить киевскому режиму использовать предоставленное США оружие для того, чтобы бить вглубь России. На дерзкую выходку американца уже отреагировало главное внешнеполитическое ведомство нашей страны.



Представительница российского МИД Мария Захарова сделала вашингтонской администрации "заманчивое" предложение. Макколи недавно обратился к американскому госсекретарю Энтони Блинкену с картой нашей страны, где была обозначена зона, до которой могут дотянуться американские ракеты.

Захарова предложила в качестве подходящей цели для западных бомб американское посольство, расположенное в Москве. Она указала точный адрес дипведомства американцев и с иронией отметила, что это "российская глубинка", по которой надо отработать в первую очередь". Соответствующую запись российский дипломат оставила в социальных сетях.

Также представительница внешнеполитического ведомства любезно предложила предоставить тем, кто будет выбирать "цели" ударов в глубине России, всю необходимую информацию по автопарку дипломатов из США, работающих на территории нашей страны.

К слову, ранее на Западе описали, что ждет украинскую армию в самое ближайшее время. Киев оказался в бедственном положении.