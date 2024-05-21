Эксперт: Запад после гибели Раиси попытается рассорить Иран и Азербайджан

Появились необычные версии причин крушения вертолета

В прессе продолжают активно обсуждать страшную трагедию, которая произошла с рядом высокопоставленных представителей Ирана. Смерть президента страны Эбрахима Раиси и других госслужащих получила огромный резонанс во всем мире. По мнению известного российского политолога Виталия Арькова, теперь Запад реализует зловещий план по использованию трагического инцидента в своих корыстных интересах.



Опытный аналитик обратил внимание на активное распространение конспирологических теорий о том, что в гибели Раиси может быть замешан Азербайджан. Как известно, вертолет президента Ирана рухнул во время того, как он возвращался со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одно это обстоятельство позволило некоторым представителям западного мира чуть ли не обвинить Баку в совершении террористической атаки на первое лицо государства.

Из Парижа и Вашингтона уже звучат намеки на то, что сначала Азербайджан "расправился" с Арменией, а затем, при содействии Турции начал "разбираться" с Ираном. По мнению российского аналитика, цель таких вбросов состоит в том, чтобы рассорить Иран и Азербайджан. Западные политики продолжают придерживаться древней концепции "разделяй и властвуй" и стараются расшатать ситуацию на международной арене.

Напомним, ранее были озвучены три версии причин крушения вертолета с президентом Ирана на борту.