Эксперт: Запад после гибели Раиси попытается рассорить Иран и Азербайджан

Раскрыт зловещий план Запада после гибели президента Ирана
Эбрахим Раиси. Фото: соцсети
Появились необычные версии причин крушения вертолета

В прессе продолжают активно обсуждать страшную трагедию, которая произошла с рядом высокопоставленных представителей Ирана. Смерть президента страны Эбрахима Раиси и других госслужащих получила огромный резонанс во всем мире. По мнению известного российского политолога Виталия Арькова, теперь Запад реализует зловещий план по использованию трагического инцидента в своих корыстных интересах.

Опытный аналитик обратил внимание на активное распространение конспирологических теорий о том, что в гибели Раиси может быть замешан Азербайджан. Как известно, вертолет президента Ирана рухнул во время того, как он возвращался со встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одно это обстоятельство позволило некоторым представителям западного мира чуть ли не обвинить Баку в совершении террористической атаки на первое лицо государства.

Из Парижа и Вашингтона уже звучат намеки на то, что сначала Азербайджан "расправился" с Арменией, а затем, при содействии Турции начал "разбираться" с Ираном. По мнению российского аналитика, цель таких вбросов состоит в том, чтобы рассорить Иран и Азербайджан. Западные политики продолжают придерживаться древней концепции "разделяй и властвуй" и стараются расшатать ситуацию на международной арене.

Напомним, ранее были озвучены три версии причин крушения вертолета с президентом Ирана на борту.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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