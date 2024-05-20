Что известно о гибели президента Ирана: кто будет править страной

Вечером, 19 мая, стало известно окрушении вертолета Bell 212, который использовался для перевозки иранского президента Ибрагима Раиси. Сообщалось, что его пилот мог не справиться с управлением из-за плохой видимости в горах провинции Восточный Азербайджан.

На место отправились спасатели – они не смогли оперативно добраться до вертолета из-за труднопроходимой местности. Точный пункт назначения им удалось установить благодаря сигналу одного из членов экипажа. К моменту, когда начались спасательные работы, воздушное судно практически сгорело, от него осталась только хвостовая часть. Обнаружить выживших не удалось.

На борту вместе с Раиси находились глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник.

Согласно иранской конституции, в случае гибели главы государства этот пост переходит к его первому заместителю. С 2021 года этот пост занимает Мухаммад Мохбер, который будет выполнять президентские обязанности в течение последующих двух месяцев. После состоятся новые выборы президента Ирана.

Ибрагим Раиси был избран в качестве главы страны в 2021 году. Он представлял консервативную иранскую партию, выступая за большую исламизацию общества, ограничение прав женщин и контроль за интернетом.