Эксперты назвали три возможные версии катастрофы с президентом Ирана

Подозреваемыми считают США и Израиль

Президент Ирана Ибрахим Раиси скончался во время крушения вертолета в Восточном Азербайджане. Эту информацию уже подтвердили власти страны. Официальной причиной случившегося считают погодные условия и поломку, однако есть и другая версия – диверсия со стороны Запада. Эксперты рассказали, что думают по этому поводу.

Специалист Центра "Фобос" Евгений Тишковец утверждает, что существует высокая вероятность несчастного случая, вызванного погодой. В этот момент на северо-западе Ирана наблюдалась "термическая депрессия". Горные вершины, сопки были полностью закрыты облаками. Местами были ливень и гроза, высокая электризация и обледенение на высоте более 3,5 тысяч метров. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. При таких условиях любые полеты запрещены.

"Они усложняют управление вертолетом, затрудняют выдерживание высоты полета, вызывают болтанку", – пояснил эксперт.

Политолог Алексей Макаркин, напротив, считает, что трагедия могла стать результатом действий США, Израиля или внутренних сил в стране. Тель-Авив ранее опроверг свою причастность к крушению вертолета, Вашингтон не делал никаких заявлений.

Эксперт Сергей Марков утверждает, что прямой выгоды от гибели иранского президента у США нет, поскольку реальным авторитетом в стране является духовный лидер Хаменеи. Зато Израиль в теории может разжечь более серьезное противостояние на Ближнем Востоке, чтобы получить больше помощи со стороны американцев.