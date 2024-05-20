Эксперты назвали три возможные версии катастрофы с президентом Ирана

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Президент Ирана Ибрахим Раиси скончался во время крушения вертолета в Восточном Азербайджане. Эту информацию уже подтвердили власти страны. Официальной причиной случившегося считают погодные условия и поломку, однако есть и другая версия – диверсия со стороны Запада. Эксперты рассказали, что думают по этому поводу.
Специалист Центра "Фобос" Евгений Тишковец утверждает, что существует высокая вероятность несчастного случая, вызванного погодой. В этот момент на северо-западе Ирана наблюдалась "термическая депрессия". Горные вершины, сопки были полностью закрыты облаками. Местами были ливень и гроза, высокая электризация и обледенение на высоте более 3,5 тысяч метров. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду. При таких условиях любые полеты запрещены.
"Они усложняют управление вертолетом, затрудняют выдерживание высоты полета, вызывают болтанку", – пояснил эксперт.
Политолог Алексей Макаркин, напротив, считает, что трагедия могла стать результатом действий США, Израиля или внутренних сил в стране. Тель-Авив ранее опроверг свою причастность к крушению вертолета, Вашингтон не делал никаких заявлений.
Эксперт Сергей Марков утверждает, что прямой выгоды от гибели иранского президента у США нет, поскольку реальным авторитетом в стране является духовный лидер Хаменеи. Зато Израиль в теории может разжечь более серьезное противостояние на Ближнем Востоке, чтобы получить больше помощи со стороны американцев.
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