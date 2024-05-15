Нападавший назвал причину покушения на премьера Словакии

Раскрыта причина нападения на премьера Словакии
Фото: соцсети
Мужчину до сих пор пытаются спасти врачи

Напавшим на словацкого премьера Роберта Фицо оказался 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула. Он является писателем и сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия". Оружие, которым мужчина осуществил выстрелы, было приобретено на законных основаниях – ранее он работал охранником. Его родственники рассказали, что психическими заболеваниями подозреваемый не страдает.

Цинтулу удалось задержать сразу после нападения. Сейчас он находится на допросе, в процессе которого назвал мотив покушения на премьер-министра страны. Мужчина признался, что пошел на преступление, поскольку не согласен с политикой правительства,направленной на ограничение свободы СМИ. По версии следствия, он планировал убийство политика в течение минимум месяца.

Сейчас за жизнь Фицо борются врачи. У него ранения конечностей, туловища и головы. Премьера доставили на вертолете в медицинское учреждение, где ему провели экстренную операцию. Его состояние остается критическим, медики не могут остановить кровотечение из брюшной полости пациента.

Напомним, нападение на премьер-министра Словакии произошло после выездного заседания правительства. Нападавший подозвал Фицо и сделал несколько выстрелов. Политик также известен своей пророссийской позицией.

Источник: ta3

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