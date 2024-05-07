WSJ: после инаугурации Путин сосредоточился на альянсах для победы на Украине

Журналисты увидели определенные намеки в речи российского президента

После инаугурации Владимир Путин отодвинул на второй план риторику о соперниках России и сосредоточился на спецоперации и заключении альянсов, которые помогут обеспечить победу, передает The Wall Street Journal.

Журналисты отметили, что лидер в последнее время сумел наладить тесные отношения со странами, которые разделяют опасения Москвы по поводу коллективного Запада. Например, с Ираном, Северной Кореей и Африкой. Между странами усилилось сотрудничество в том числе и в военной отрасли, указывают они.

На африканском континенте Путин выступил как защитник традиционных ценностей, что принесло ему массу новых поклонников, которые раньше смотрели в сторону США. Ближний Восток тоже начал понемногу переходить на сторону России.

Также одним из главных союзников Москвы стал Пекин, который готов бросить вызов многополярному мировому порядку и подбить международное влияние Запада. По словам журналистов, интересы России и Китая будут совпадать в ближайшие месяцы, а может и годы.

В день инаугурации Путина лидер КНР находился с визитом во Францию – Си Цзиньпин встречался с Эммануэлем Макроном. Во время поездки, по данным СМИ, он высказался против критики тесных отношений между Пекином и Москвой. Послание, вероятно, было адресовано США.

Ранее Кадыров рассказал, что ждет Россию во время нового президентского срока Владимира Путина.