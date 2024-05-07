Во время инаугурации президента залпом орудия случайно снесло дерево у Кремля

Случившееся попало на видео

Сегодня, 7 мая, российский лидер Владимир Путин после очередного переизбрания на пост главы страны официально вступил в должность. Инаугурация президента по устоявшейся традиции проходила в Кремле. Яркая церемония не обошлась без неприятного инцидента.



Так, во время торжественного залпа в честь вступления президента России в должность случайно было сломано дерево. Артиллерийские орудия совершили несколько залпов, один из выстрелов снес стоящее рядом дерево.

Согласно традиции, финал торжественного мероприятия завершился салютом и трех десятков залпов со стороны Кремлевской набережной. К сожалению, один выстрел привел к гибели растения.

Стоит отметить, что три десятка артиллерийских залпов – это самое большое количество в иерархии военных почестей. Владимир Путин является не только президентом страны, но и верховным главнокомандующим ВС России. Очередной срок стал для нашего президента уже пятым в политической карьере.

К слову, ранее российские элиты обвинили в подготовке атаки на Владимира Путина.