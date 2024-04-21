Англичане раскрыли пророчество Ванги о третьей мировой войне и Путине

Мистик сделала много сбывшихся заявлений о будущем

Предсказания Ванги, которая умерла 27 лет назад, до сих пор являются объектами пристального внимания. Она предсказала пандемию, 11 сентября и сделала заявление о третьей мировой войне, которая начнется после нового витка напряженности между Ираном и Израилем.

По заявлению мистика, 2024 год принесет с собой множество мрачных событий, включая террористические атаки в Европе, биологические атаки и рост напряженности на Ближнем Востоке. На фоне последних событий, ее слова выглядят правдоподобно, поскольку страны активно обмениваются ударами.

После нападения ХАМАС на юг Израиля, согласно прогнозу, одна из сторон начнет активную разработку биологического оружия. Это и станет триггером для начала третьей мировой войны.

Также провидица говорила, что Владимир Путин должен стать "Повелителем мира". Она указывала, что слава президента России будет неприкасаемой, как и слава страны.

"Все будет удалено им с пути и он не только сохранит свое место, но и станет владыкой мира", – говорила Ванга.

При этом были предсказания, которые не сбылись. Например, она предрекла исчезновение Европы к 2017 году и говорила, что чернокожий президент станет последним для США.