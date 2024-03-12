Всплыло предсказание "казахстанской Ванги" для России: грядут тяжелые времена

Провидица рассказала, что ждет россиян

В эпоху серьезных потрясений люди часто обращаются к ясновидящим для того, чтобы хоть немного приподнять завесу тайны над будущим. Большой интерес вызвало всплывшее недавно предсказание провидицы, которую принято называть казахстанской Вангой.



Ясновидящая Вера Лион покинула этот мир несколько лет назад, однако успела оставить богатое наследие с пророчествами. Она рассказывала, что ждет жителей нашей страны и все человечество в ближайшее время. Так, оказалось, что вскоре в России наступят тяжелые времена.



Однако критический период будет прологом для существенного улучшения ситуации. Казахстанская Ванга уверяла, когда россияне сумеют справиться с большими невзгодами и испытаниями, выпавшими на их долю, начнется период расцвета страны. Со временем ситуация стабилизируется, уровень жизни граждан резко повысится.



Что касается остального мира, здесь также грядут перемены. В первую очередь, изменится расстановка сил на международной арене. Соединенные Штаты Америки в самое ближайшее время могут лишиться своего статуса ведущей державы.



К слову, ранее всплыло зловещее предсказание святой Матроны Московской о судьбе человечества. Человечеству придется в очередной раз столкнуться с новыми испытаниями.

