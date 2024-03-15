"Сосед пойдет на соседа": экстрасенс Циминтия ужаснула предсказанием на 2024 год

О стабильности приходится только мечтать

Ситуация на международной арене пугает уже каждого. Видно, что положение дел лишь ухудшается. Противоборство между странами становится все сильнее, что негативным образом сказывается на жизни простых граждан государств. Пока рассчитывать на положительные перемены не приходится. Более того, в этом году ситуация только ухудшится.



С таким тревожным предсказанием на наступивший год выступила знаменитый экстрасенс. Финалистка 20-го сезона "Битвы экстрасенсов" Мариами Циминтия считает, что в текущем году общество максимально поляризируется, "сосед пойдет на соседа". Медиум сообщила, что в своих видениях видит людей, которые находятся на баррикадах, а мир уверено погружается в хаос.



Хуже всего ситуация будет обстоять в Соединенных Штатах Америки. Там люди больше не смогут терпеть ухудшение условий жизни и начнут митинговать и демонстрировать свое недовольство. Начнется все под эгидой борьбы за права и демократию, но приведет к жестким столкновениям.

"Один штат объявит врагом жителей соседних. В результате появится две противоборствующие силы. В ЕС тоже не ожидается стабильности", – рассказала провидица.

Относительная стабильность в России будет играть нам на руку и обеспечит успех на международной арене, добавила пророк.



К слову, ранее общество потрясло пророчество "казахстанской Ванги" для России.

