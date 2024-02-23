Исаак Ньютон предсказал точную дату апокалипсиса: осталось мало времени

Исаак Ньютон предсказал точную дату апокалипсиса: осталось мало времени
Фото: www.unsplash.com
Ученый был уверен, что мир погрузится во тьму

Как завещало знаменитое китайское проклятие, самое страшное – жить в эпоху перемен. В такой исторический период люди не знают, что им готовит грядущий день, и испытывают по этому поводу тревогу и волнение. На таком неблагоприятном фоне многие начинают обращаться к всевозможным предсказаниям и пророчествам. Хотя бы так люди пытаются заглянуть в будущее.

Всплывшее в информационном пространстве пророчество легендарного физика, математика и астронавта Исаака Ньютона не прибавило людям оптимизма. Знаменитый ученый был уверен, что сумел разгадать загадку конца света, и с точностью до года называл время, когда произойдет апокалипсис.

Люди с ужасом обнаружили, что до конца существования человечества осталось совсем немного времени. Исаак Ньютон разработал особую формулу, которая помогла ему высчитать дату конца света. По его расчетам, мир погрузится во тьму в 2060-м году. До роковой даты осталось всего лишь 36 лет – совсем немного даже по человеческим меркам.

Ожидание страшного конца пройдет неспокойно. Ньютон подчеркивал, что перед апокалипсисом мир охватят страшные войны и катаклизмы.

Ранее "Утро.ру" делилось пророчеством сербского старца о судьбе России. Наша страна на пороге больших перемен.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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