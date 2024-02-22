"Во тьме и тени смертной": что предсказал России святой сербский старец

"Во тьме и тени смертной": что предсказал России святой сербский старец
Фото: www.unsplash.com
Страна на пороге больших перемен

События, захлестнувшие международную арену, продолжают стремительно развиваться. Сегодня наша страна вынуждена противостоять беспрецедентному давлению и агрессии со стороны Запада. Многие люди сильно переживают и не понимают, чего ждать в будущем. На этом фоне большой популярностью начали пользоваться пророчества мудрецов.

Так, недавно всплыло предсказание святого Николая Сербского. Он отмечал, что наше государство оказалось на пороге глобальных перемен. При этом знаменитый старец подчеркивал, что все тяготы и лишения, с которыми пришлось столкнуться России, будут вознаграждены.

Николай Сербский, описывая состояние русского народа, отмечал, что лицо его оказалось "залито грязью и постарело в муках". Но вскоре тяжелые времена завершатся, и русский народ снова воспрянет.

"В муках постаревшее лицо русского народа воссияет как солнце и осветит всех тех, кто сидит во тьме и тени смертной", – завещал знаменитый старец.

Мудрец предвидел, что наступит время, когда другие народы осознают значимость и правоту России и начнут благодарить ее за спасение мира от тьмы. Таким образом, победа в тяжелом противостоянии должна остаться за нашей страной.

Тем более, что об этом говорят многие пророки. Например, известный математик и провидец Сидик Афган даже назвал город, с которого начнется объединение России и Украины.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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