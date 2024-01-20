Знаменитый индийский пророк предупредил о катаклизмах в 2024 году

Россиянам следует подготовиться заранее

Наступивший 2024 год окажется довольно сложным для некоторых стран. Зеленый деревянный Дракон, под власть которого перешло человечество, может принести беды целым народам.

Знаменитый индийский мальчик-пророк уверен, что мы стоим на пороге опаснейших катаклизмов. По его словам, вскоре может повториться чудовищное землетрясение, с которым в 2023 году столкнулась Турция.

Абигья Ананд подчеркнул, что под ударом стихии могут оказаться регионы восточнее Турции. Ясновидящий уверен, что трагедия случится до апреля текущего года.

Россиянам тоже следует подготовиться заранее. Пророк считает, что на северо-востоке страны могут возникнуть стихийные бедствия.

Примечательно, что слова юного мистика зачастую оказывались пророческими. Например, он предсказал землетрясение в Исландии в 2023 году.

Ранее мы раскрыли предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год. В частности, мистики предрек экологическую катастрофу Земле.