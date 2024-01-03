Рубля в прежнем виде не станет: астрологи сделали прогноз на 2024 год

Рубля в прежнем виде не станет: астрологи сделали прогноз на 2024 год
Фото: unsplash.com
Изменения начнутся уже в апреле

Последние годы для всего мира выдались, мягко говоря, непростыми. Легким не станет и наступивший 2024 год. Однако, по словам астрологов, для нашей страны все пойдет на поправку. Но рубля в таком виде, как мы привыкли, больше уже не будет.

Специалисты-эзотерики в который раз собрались вместе, чтобы попытаться предсказать грядущее, основываясь на астрологии и других направлений. Общий вывод таков: планета на пороге огромных перемен, а 2024 году предстоит стать важным шагом к переменам всего и вся.

Астрологи, нумерологи и другие специалисты подробно остановились на финансах. Они считают, что нас ждет укрепления рубля.

"Он не будет существовать в доминанте. Подъем и интерес к рублю начнется примерно с апреля", – отметила астролог Светлана Драган.

В отличие от нашей валюты, доллару эзотерики блестящего будущего не обещают. По словам экспертов, курс американской валюты потеряет стабильность и вообще грядет завершение доминирования доллара. Наиболее яркий период перерождения или вообще падения национальной валюты США ждет в сентябре. Некоторые астрологи вообще предрекают завершение эпохи доллара в два ближайших года.

Эксперты поделились подсказкой и для будущих мам. Дети, рожденные с марта по май, будут необычными, везучими и интересными. А вот малыши из второй половины года станут яркими лидерами и даже поменяются руководящей ролью с родителями.

Ранее мы рассказывали о предсказании астролога Василисы Володиной на текущий год.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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