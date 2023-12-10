Города уйдут под воду: Нострадамус предсказал катастрофу 2024 года

Города уйдут под воду: Нострадамус предсказал катастрофу 2024 года
Фото: Freepik
Влияние Китая в мире возрастет

По мнению специалистов, французский провидец Нострадамус еще в 16 веке предугадал глобальные потрясения середины 2020-х годов. В частности, в своей книге 1555 года он писал о перераспределении мирового влияния в пользу Китая, обозначенного как "красный дракон".

Кроме того, предрекалось резкое повышение уровня Мирового океана, что грозит затоплением прибрежных территорий. При этом другие регионы могут столкнуться с разрушительными засухами.

Отдельно упоминались масштабные землетрясения и даже контакт с внеземным разумом, который некоторые трактуют как возможность переселения на другие планеты.

Таким образом, согласно прорицаниям, 2024 год должен стать поворотным моментом в судьбе человеческой цивилизации. Остается надеяться, что большинство этих предсказаний не сбудется.

Ранее всплыло страшное предсказание монаха Авеля для России.

Источник: Рамблер
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