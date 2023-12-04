Страшный суд: Новый 2024 год готовит испытания трем знакам зодиака

Избежать серьезных провалов помогут уроки, полученные на опыте прошлого

Все мы привыкли считать, что наша жизнь и все происходящие в ней события – результат наших собственных действий. Однако некоторые могут повторяться в тех или иных вариациях, указывая на то, что где-то мы совершили ошибку, которую можно исправить. Также судьба может подкидывать нам всевозможные соблазны, проверяя на прочность нашу силу воли. Тех, кто слаб духом, могут подстерегать неудачи, других же год Дракона непременно вознаградит за пройденные препятствия.

По прогнозам астрологов, в 2024 году произойдут значимые перемены в жизни Раков, Львов и Рыб. Их ждут непростые испытания, которые кардинально повлияют на дальнейшую судьбу.

Ракам придется сделать выбор и определиться со стратегией дальнейших действий – у них выпали Шестерка Мечей и старший аркан Страшный Суд. Возможно, потребуется пересмотреть слишком амбициозные планы. Также вероятно проигрывание кармических сценариев прошлого.

Львов в начале года будут преследовать соблазны и искушения. Внутренняя борьба может спровоцировать депрессию. Выйти из кризиса поможет перенаправление энергии на помощь людям и социальные проекты.

Рыбам звезды советуют избегать резких перемен и придерживаться умеренности во всем. В частности, стоит оградить себя от пагубных привычек и следить за режимом. Тогда год принесет гармонию, успехи в личной сфере и радостные новости: в их числе, вероятно, будет весть о прибавлении в семействе, сообщает "Пятый канал".

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