Почему рожденственские гадания под запретом: ответ митрополита

Почему рожденственские гадания под запретом: ответ митрополита
Фото: Mikhail Beznosov/Russian Look/www.globallookpress.com
В противном случае можно безвозвратно запятнать свою душу

Накануне Рождества и Крещения многие продолжают гадать по старинным обычаям. Одиноким девушкам интересно узнать, встретят ли они в наступающем году свою любовь, и какой она будет. Кому-то же хочется получить ответы на более глобальные вопросы: о здоровье, финансовом благополучии. В ход идут свечи, зеркала, башмаки и даже стог сена. Однако церковь всегда выступала категорически против предсказаний.

Митрополит Ростовский Меркурий объяснил, почему верующим людям нельзя прибегать к гаданиям даже ради забавы. По его словам, это все равно, что входить в духовную жизнь "черным ходом" и неизбежно запятнать свою душу. По его мнению, для человека вредны любые соприкосновения с нечистой силой, с тем, что в обычной жизни мы не должны видеть и чего не должны знать.

"Вы пытаетесь зайти в духовную жизнь не тем путем, которым призывает вас Господь", – сказал священник.

Митрополит Меркурий призвал всех верующих воздержаться от любых "игр" с предсказаниями перед рождественскими праздниками. По его мнению, это не только греховно, но и опасно для души.

Ранее сообщалось, какие гадания наиболее распространены на Крещение.

Источник: Дон 24
По теме

Украинский друг высказался об отношении Басты к происходящему

Артист заявил, что не хочет подставлять близкого человека

SHAMAN ответил, с кем никогда не станет выходить на сцену

Исполнитель рассказал о своих главных принципах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей