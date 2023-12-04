Почему рожденственские гадания под запретом: ответ митрополита

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Накануне Рождества и Крещения многие продолжают гадать по старинным обычаям. Одиноким девушкам интересно узнать, встретят ли они в наступающем году свою любовь, и какой она будет. Кому-то же хочется получить ответы на более глобальные вопросы: о здоровье, финансовом благополучии. В ход идут свечи, зеркала, башмаки и даже стог сена. Однако церковь всегда выступала категорически против предсказаний.
Митрополит Ростовский Меркурий объяснил, почему верующим людям нельзя прибегать к гаданиям даже ради забавы. По его словам, это все равно, что входить в духовную жизнь "черным ходом" и неизбежно запятнать свою душу. По его мнению, для человека вредны любые соприкосновения с нечистой силой, с тем, что в обычной жизни мы не должны видеть и чего не должны знать.
"Вы пытаетесь зайти в духовную жизнь не тем путем, которым призывает вас Господь", – сказал священник.
Митрополит Меркурий призвал всех верующих воздержаться от любых "игр" с предсказаниями перед рождественскими праздниками. По его мнению, это не только греховно, но и опасно для души.
Ранее сообщалось, какие гадания наиболее распространены на Крещение.
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