Почему категорически нельзя смотреть ночью в окно

Согласно поверью, оно может быть порталом между миром мертвых и живых

Из давних времен до нас дошло множество поверий и суеверий. Одним из таких является запрет смотреть в окно в темное время суток.

Наши предки считали, что после захода солнца в свои права вступает нечисть, поэтому следует проявлять особую осторожность во многих делах. Даже некоторых самых обыденных действий лучше избегать, чтобы не допустить несчастья.

Исторические убеждения гласят, что в темноте не следует заглядывать в окно. Потусторонние силы в это время особенно активны и могут легко проникнуть в человеческую душу, завладев ею. Они могут попасть в ваше жилье через открытые двери или использовать зеркало или окно, чтобы проникнуть к человеку. Способность стекла отражать все происходящее в доме делает его особым местом для нечистой энергии, особенно, если человек смотрит на свое отражение в окне.

Взгляд в окно в ночное время мог привести к бедам в доме и дать демонам возможность завладеть человеческой душой. В результате человек может столкнуться с неприятностями в реальной жизни: в виде психических расстройств, необоснованной агрессии и постоянных неудач. Кроме того, ночью энергетика человека ослабевает, что делает его более уязвимым перед нечистью.

Также считалось, что ночью на свободу выходят не только злые духи, но и души усопших. Стук в окно в темное время суток считался признаком того, что умерший родственник пытается установить связь с живым. Такой знак мог предупреждать или содержать просьбу, однако идти на контакт с умершим нельзя. Считалось, что такая встреча могла принести неприятности, поскольку умерший случайно мог забрать душу живого, перенося ее в свой мир.



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