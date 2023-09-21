Под Москвой обнаружили деревню с НЛО и призраками

Место окутано тайной

Уфологи утверждают, что под Москвой находится деревня, которую смело можно назвать "местом чертовщины". Местные жители утверждают, что там даже можно повстречать призраков и НЛО. Речь идет о деревне Часовня в Павловском Посаде

По словам местных, в ближайшем от деревни лесу растут деревья причудливых форм. Чуть дольше располагается часовня, которая и является источником странных явлений.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", некоторые рядом со зданием слышат странные голоса. Однако нельзя следовать тому, что они скажут, поскольку это очень опасно.