История и асбест: как волокнистый минерал путешествовал через столетия?

История и асбест: как волокнистый минерал путешествовал через столетия?
Кадр youtube.com

Многие материалы, использующиеся в современной промышленности, обладают богатой историей. Бронза, железо, мрамор и стекло, древесина, гранит или бумага несут на себе не только груз медленной эволюции человеческого ума, но и огромное количество мифов, в которые их обряжали наши предки. Кузнецы вплоть до промышленной революции почитались колдунами, каменщики образовывали закрытые цеха, в которых ремесло приобретало религиозные смыслы. Впрочем, есть один материал, который может похвастаться легендарным статусом и до сегодняшнего дня. Его название восходит к греческому ἄσβεστος, что значит "негасимый". Сегодня мы его называем асбест.

Волосы саламандры

Асбест — волокнистый минерал, обладающий уникальной стойкостью к нагреву. Его особая структура, похожая на шерсть, издавна привлекала людей. В самом деле, как не попытаться создать ткань из камня! Тем более, что она не горит, будучи брошенной в огонь. Мы находим свидетельства о применении асбеста у античных историков Геродота, Страбона и Плиния Старшего. Согласно их свидетельствам, а также ряду археологических находок, асбестовая ткань использовалась для производства саванов, одежды и фитилей для светильников в Греции, Римской Империи и Египте. Асбест добывали на островах Эвбея и Кипр, а также в Индии. Кстати, оттуда его ввозили в Персию, где он почитался как редкий и чудесный минерал. Естественно, наши предки считали происхождение асбеста чудом, называя его "волосами саламандры", мифической ящерицы, которая по преданию живет в огне, или "горным льном".

Эта традиция не прервалась с гибелью Римской империи. Византийские монахи применяли хризотиловый асбест в качестве дополнительного ингредиента для создания фресок. Недавно это получило подтверждение в ходе раскопок Священного царского и ставропигиального монастыря святого Неофита на Кипре. Арабы, вобравшие в свою культуру наследие античности, применяли асбест для создания фитилей светильников и даже как основу для огнезащитного одеяния. Есть легенда о Мухамед-бен-Язиде, который во времена Харуна-ар-Рашида в асбестовой одежде проник сквозь греческий огонь (средневековый византийский "огнемет", поливавший противников липкой и горючей жижей, примитивным напалмом). В эти времена асбест все еще почитался чудесным, но божественную природу представители авраамических религий ему уже не приписывали.

Первая промышленность и асбест

В период становления промышленного производства асбест был объектом пристального изучения ученых. Отойдя от средневекового понимания, они пытались наладить фабричное производство изделий на его основе. Так, Мария Медина Коэли (Елена Перпенти) в конце XVIII —начале XIX вв. изобрела метод прядения асбеста, позволявший построить настоящую производственную линию. Она производила огнестойкую бумагу, ткань и даже чернила. За свои исследования ученая удостоилась двух премий от Национального института Милана, а также, по слухам, преподнесла асбестовый воротник самому Наполеону.

В России при Петре I разработкой уральских месторождений асбеста занимался Акинфий Демидов, преподнесший самодержцу несгораемую скатерть. Впрочем, промышленное производство асбеста тогда останавливало несовершенство горного дела. Архаичные технологии и ручной труд давали очень мало волокна, что делало его редкой диковинкой и желанным предметом роскоши для коллекционеров. В свое время Бенджамин Франклин прожил несколько месяцев на сумму, вырученную от продажи асбестового кошелька.

Современность "горного льна"

Сегодня разведанные запасы асбеста позволили превратить его в одно из наиболее распространенных промышленных волокон в мире. Из него производят более 300 видов продукции – шифер, водопроводные и канализационные трубы, фасадные плиты, сайдинг, изоляционные материалы для механизмов и нагревающихся элементов отопительных систем, накладки на тормозные колодки и, конечно же, защитное снаряжение всех видов и назначений. Правда, и в современном рациональном мире асбест никак не может избавиться от легенд и мифов о себе. Основной из них – это мнение о его вреде для здоровья человека.

Это заблуждение родилось из недавних событий конца XX века. Тогда в странах Западной Европы началось массовое движение, которое поставило своей целью запрет асбеста. Его связывали с тяжелыми заболеваниями респираторной системы. Это правда для одного из видов асбеста, амфиболового. Он представляет собой сложный гидросиликат, в формуле которого есть железо, сообщающее ему устойчивость к кислотам. Попав в легкие, амфиболы не растворяются альвеолярными макрофагами, клетками-уборщиками легких, и остаются там на долгие годы. Другой же вид асбеста, хризотиловый, представляет собой гидросиликат магния, который не обладает устойчивостью к кислотам. Он выводится из организма человека за короткий промежуток времени, не представляя опасности для здоровья. Амфиболы широко использовались в Европе, что обусловило большое количество заболеваний в странах НАТО. Страны же Варшавского договора в основном потребляли хризотил из СССР, и там такой динамики нет. Об этом говорит исследование  "Воздействие асбеста и искусственных волокон в производстве и риск рака легких: исследование методом случай-контроль в Европе".

Сегодня амфиболы запрещены во всем мире, в то время как хризотил разрешен при контролируемом использовании. Впрочем, ряд людей и организаций все еще воспроизводят заблуждение о вреде асбеста, не делая различий между его видами. Миф, опровергнутый наукой, живет до сих пор – возможно, мы не так сильно отличаемся от наших предков, как думаем сами.

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