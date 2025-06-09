Кортеж Путина прибыл в Кремль посреди ночи

Кадры с проездом президентских автомобилей появились в Сети

Поздно вечером, 8 июня, кортеж Владимира Путина заметили на пути в Кремль. Президент выехал на работу за полтора часа до полуночи. На кадрах, появившихся в Сети, можно было заметить несколько машин ДПС, черные автомобили с мигалками и государственным флагом, которые двигались в сторону кремлевских ворот. Пресс-служба Кремля не давала никаких пояснений по поводу внезапного выезда президента.

Кортеж Путина заметили на столичных улицах посреди ночи на фоне новостей о подготовке массированного удара по Украине. Источники сообщали о поднятии российских беспилотников для поражения ключевых объектов на украинской территории. Украинские мониторинговые каналы также заявляли о риске использования баллистики.

При этом журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что ничего особенного в ночной поездке Путина в Кремль – по его словам, это рутинная практика.

Ранее об этом также заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что часто Путин ездит в Кремль в ночное время из-за особенностей дорожного трафика и удобства. Также это помогает не создавать пробок для столичных автолюбителей.

В начале года внезапные визиты лидера в Кремль по ночам были связаны с важными геополитическими событиями. Например, решением западных стран отменить ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России.