Трамп назвал позором отсутствие реакции Путина на его ультиматум

Глава США возмущен, что его решение оставили в Кремле без ответа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что до сих пор не получил со стороны Владимира Путина никакой реакции на свой новый ультиматум на заключение мирного соглашения. Ранее он объявлял, что намерен пересмотреть сроки, поскольку уже понимает, к чему все идет.

"Я не получил никакого ответа от Путина, это позор/досадно (It's a shame). Я говорил вам, что пять тысяч человек умирают каждую неделю. Сейчас уже семь тысяч", – заявил Трамп.

По его словам, со вторника, 29 июня, вступает в силу его новое условие – он ставит России дедлайн в 10 дней на прекращение боевых действий, после чего начнет принимать экономические меры. Среди них – обещанные пошлины против Москвы и ее союзников, хотя до сих пор президент сомневается в будущей эффективности мер.

Трамп утверждает, что его не беспокоят последствия, которые могут последовать за его решениями для мировых нефтяных рынков. Он указал, что в США так много топлива, и если понадобится, добычу можно в любой момент увеличить.

Напомним, ранее американский лидер заявлял, что хотел был щедрым, когда предложил заключить мир между Россией и Украиной в течение 50-ти дней, но его действия не привели ни к какому результату.