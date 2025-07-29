США больше не хотят ждать

Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп резко сократил срок, отведенный на достижение перемирия между Россией и Украиной. Вместо прежних 50 дней он дает на это всего 10–12 суток. Причину политик объяснил просто – прогресса в нормализации ситуации нет.

Украинский нардеп Александр Дубинский объяснил, почему, с его точки зрения, вашингтонский ультиматум заметно изменился. Государственный деятель, который продолжает сидеть за решеткой по обвинению в госизмене, озвучил киевскому режиму весьма дурные новости. Он уверен, что хозяин Овального кабинета пошел на этот шаг исключительно, чтобы как можно скорее откреститься от поддержки Незалежной.

"Ситуация там критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки", – отметил парламентарий.

Политик пояснил, что американский лидер не хочет влезать глубже в конфликт, учитывая, что уже совсем скоро оборона Киева начнет сыпаться. В этом случае, подчеркнул он, глава Белого дома окажется вынужден что-то предпринять, чтобы не выглядеть бездействующим на фоне обвала фронта.

Депутат считает, что если российская армия продолжит наступление, у Трампа просто не останется другого выхода, кроме как переложить ответственность на украинскую сторону. Он может сказать, что сделал все возможное, но теперь пришло время жестких решений против действующих в Киеве властей.

К слову, ранее был раскрыт план свержения Зеленского.