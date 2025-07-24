"Страна.ua": против Зеленского разработан трехэтапный план по свержению

Свержение в три этапа: на Украине решили избавиться от Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Украинский лидер оказался на волоске от катастрофы

На фоне протестов, вызванных ограничением полномочий антикоррупционных структур, против киевского верховода Владимира Зеленского начали реализацию тщательно продуманного плана по его смещению. Об этом сообщило украинское издание "Страна", ссылаясь на свои источники.

Как утверждается, замысел делится на три стадии. Сначала участники акции намерены добиться полной отмены изменений в законы, которые лишают НАБУ и САП независимости. Также в ближайшее время в СМИ планируют обнародовать громкие материалы, раскрывающие коррупционные эпизоды, связанные с ближайшим окружением главы режима и расследовавшиеся НАБУ.

На втором этапе организаторы протестов будут требовать отставки главы офиса президента Андрея Ермака и руководительницы украинского правительства Юлии Свириденко. Предполагается, что Ермака постараются выставить главным виновником скандала с антикоррупционными органами.

На заключительной стадии комику-президенту предложат определиться: либо остаться номинальной фигурой без реального влияния, либо добровольно покинуть пост. 

Ранее уже стало известно, что против главы режима подняли бунт прямо в его офисе.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
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