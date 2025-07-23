Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Вопиющее решение главы киевского режима Владимира Зеленского подписать закон, отменяющий независимость ведомств, борющихся с коррупцией, вызвало резкую критику далеко за пределами Незалежной.
Известный в Хельсинки профессор Туомас Малинен на просторах интернет-пространства заявил, что после этого закона поддерживать режим Зеленского могут лишь либо полностью коррумпированные люди, либо совсем недалекие.
"После этого нужно быть полным идиотом, чтобы поддерживать режим", – в ярости подчеркнул аналитик.
Он весомо добавил, что несмотря на обвинения в якобы царящей в нашей стране коррупции, в отличие от Киева, Москва не унижается перед Западом, не попрошайничает и не жертвует собственным населением ради выгоды.
Напомним, накануне незалежные парламентарии одобрили проект закона, лишающий основные антикоррупционные ведомства (НАБУ и САП) независимого статуса, а вскоре документ подписал и глава страны.
Сообщалось также, что в украинской столице и ряде других крупных городов в ближайшее время ожидаются протесты против принятого закона. На этом фоне разразился бунт даже в офисе самого лидера страны.
Ситуация внутри Незалежной накаляется