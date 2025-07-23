Малинен: только идиоты будут поддерживать Зеленского после закона о НАБУ и САП

"Полный идиот": на Западе взбесились из-за нового шага Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Действия комика-президента удивляют своей наглостью

Вопиющее решение главы киевского режима Владимира Зеленского подписать закон, отменяющий независимость ведомств, борющихся с коррупцией, вызвало резкую критику далеко за пределами Незалежной.

Известный в Хельсинки профессор Туомас Малинен на просторах интернет-пространства заявил, что после этого закона поддерживать режим Зеленского могут лишь либо полностью коррумпированные люди, либо совсем недалекие.

"После этого нужно быть полным идиотом, чтобы поддерживать режим", – в ярости подчеркнул аналитик.

Он весомо добавил, что несмотря на обвинения в якобы царящей в нашей стране коррупции, в отличие от Киева, Москва не унижается перед Западом, не попрошайничает и не жертвует собственным населением ради выгоды.

Напомним, накануне незалежные парламентарии одобрили проект закона, лишающий основные антикоррупционные ведомства (НАБУ и САП) независимого статуса, а вскоре документ подписал и глава страны.

Сообщалось также, что в украинской столице и ряде других крупных городов в ближайшее время ожидаются протесты против принятого закона. На этом фоне разразился бунт даже в офисе самого лидера страны.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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