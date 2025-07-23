Стороны конфликта встретились на турецкой территории

В главном турецком внешнеполитическом ведомстве раскрыли цель очередного раунда переговоров Москвы и Киева. Согласно заявлению главы министерства Хакана Фидана, проходящие в Стамбуле переговоры, в первую очередь, направлены на достижение соглашения о прекращении огня.

Многие игроки международной арены надеются на мирное разрешение конфликтной ситуации. Он заявил, что основная задача третьего раунда – организовать содержательные консультации сторон по представленным меморандумам.

Высокопоставленный турок подчеркнул, что Анкара стремится создать условия, при которых станет возможен путь к миру и прекращению боевых действий. Он также заверил, что в случае достижения соглашения о завершении обмена ударами Анкара готова предоставить всю необходимую инфраструктуру для контроля за соблюдением договоренностей.

После выступления главы турецкой дипломатии переговоры между делегатами из Москвы и Киева начались за закрытыми дверями.

К слову, ранее на Западе сделали громкое заявление о российском лидере Владимире Путине.