Песков назвал неприемлемым размещение европейских войск у российских границ

В Москве ответили на провокационную инициативу Парижа

Российская сторона разочарована недавним заявлением французского лидера Эммануэля Макрона о том, что после окончания украинского конфликта воздушное и морское пространство страны будут патрулировать европейские военные из "коалиции желающих". По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Москва посылала понятные и последовательные сигналы по этому вопросу, которые так и не были услышаны.

"Эта тема, она чрезвычайно важна для нашей страны. И, конечно, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины, вблизи наших границ, является для нас неприемлемым", – отметил представитель Кремля.

При этом он отметил, что новое заявление Макрона соответствует риторике западных стран, которые имеют милитаристские и конфронтационные настроения в отношении России, поэтому удивления в Москве они не вызвали. Как указал Песков, в этой связи можно выразить только сожаление.

До этого французский лидер указывал, что "коалиция желающих" будет готова приступить к своей миссии сразу же после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Российская сторона, в свою очередь, выступает против любого военного присутствия иностранных государств на Украине в случае урегулирования конфликта.

Ранее источники рассказали, зачем Эммануэль Макрон недавно позвонил Владимиру Путину.