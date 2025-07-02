LP: Макрон звонил Путину, чтобы вернуть Европу в переговоры по Ирану

Разговор длился два часа

Во Франции объяснили, почему глава Пятой Республики Эмманюэль Макрон решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. По данным газеты Le Parisien, высокопоставленный француз стремился вернуть странам Европы, в частности Франции, Германии и Великобритании, возможность вновь участвовать в обсуждении "иранского досье".

Источники издания уточнили, что этот звонок ясно указывает на стремление европейской дипломатии вернуть себе влияние в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана. Отмечается, что оба лидера проявили обоюдный интерес к восстановлению прямого диалога.

Собеседники из окружения французского президента также сообщили, что стороны согласовали необходимость дальнейших усилий по дипломатическому урегулированию. Ранее пресс-служба Кремля подтвердила факт разговора между двумя лидерами и назвала его содержательным.

Как сообщили в Кремле, обсуждались не только иранская тема, но и ситуация на территории украинского государства, а также обострение между Ираном и Израилем. Кроме того, в разговоре затронули вопрос ударов американцев по иранской ядерной инфраструктуре.

Стороны подчеркнули, что международное сообщество должно уважать законное право Ирана на мирное использование ядерной энергии.

Отметим, Париж также сообщил о возможной встрече Путина и Макрона.