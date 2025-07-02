LP: Макрон звонил Путину, чтобы вернуть Европу в переговоры по Ирану

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Во Франции объяснили, почему глава Пятой Республики Эмманюэль Макрон решил позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. По данным газеты Le Parisien, высокопоставленный француз стремился вернуть странам Европы, в частности Франции, Германии и Великобритании, возможность вновь участвовать в обсуждении "иранского досье".
Источники издания уточнили, что этот звонок ясно указывает на стремление европейской дипломатии вернуть себе влияние в вопросе урегулирования ситуации вокруг Ирана. Отмечается, что оба лидера проявили обоюдный интерес к восстановлению прямого диалога.
Собеседники из окружения французского президента также сообщили, что стороны согласовали необходимость дальнейших усилий по дипломатическому урегулированию. Ранее пресс-служба Кремля подтвердила факт разговора между двумя лидерами и назвала его содержательным.
Как сообщили в Кремле, обсуждались не только иранская тема, но и ситуация на территории украинского государства, а также обострение между Ираном и Израилем. Кроме того, в разговоре затронули вопрос ударов американцев по иранской ядерной инфраструктуре.
Стороны подчеркнули, что международное сообщество должно уважать законное право Ирана на мирное использование ядерной энергии.
Отметим, Париж также сообщил о возможной встрече Путина и Макрона.
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