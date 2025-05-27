Простые европейцы в ужасе от происходящего

Фраза президента России о том, что Москва не собирается расстилать ковровую дорожку для компаний, покинувших страну, вызвала шквал обсуждений среди читателей французской прессы. Пользователи Le Figaro эмоционально прокомментировали выступление Владимира Путина, сделанное на встрече с представителями бизнеса.

Российский лидер подчеркнул, что не видит смысла облегчать возвращение тем компаниям, которые ушли по собственному желанию, нанеся вред российским сотрудникам.

Многие французские читатели обратили внимание, что Путин сделал различие между теми, кто покинул рынок под внешним давлением, и теми, кто сделал это осознанно. Люди поддержали эту позицию.

Один из них напомнил, что именно Брюссель и Вашингтон фактически вынудили бизнес свернуть деятельность в России, угрожая санкциями и наказаниями. По его словам, теперь европейцы сами оказались в изоляции, а Франция потеряла свою роль в международной политике.

Другой комментатор отметил, что уже не удивляется тому, что американские фирмы подают заявки на возвращение. Также читатели напомнили, что Россия вела себя благородно: никогда не штрафовала иностранные компании и не пыталась отобрать их технологии.

"Для тех, у кого короткая память: именно ЕС и США выгнали западные компании из России, пригрозив им суровыми наказаниями", "Французские интересы в России исчислялись десятками миллиардов", – пишут недовольные люди.

Напомним, в своем выступлении Владимир Путин также призвал "душить" иностранные сервисы, которые продолжают работать на подрыв ситуации в стране.

К слову, на этой встрече глава страны также задал неудобный вопрос о Белоруссии.