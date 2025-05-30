Западные элиты продолжают ненавидеть нашу страну

Западные политики давно не скрывают своей враждебности к России. Они предприняли много попыток подорвать стабильность в нашей стране, но потерпели фиаско. Об этом напомнил журналист Томас Фази, комментируя неудачи еврообъединения в деле экономического давления на Москву.

Он отметил, что с зимы 2022 года американцы и европейцы запустили против нашей страны самые глобальные за всю историю ограничения, ужесточив рестрикции, стартовавшие еще в 2014 году. Эксперт напомнил, что целью было добиться экономического коллапса.

"Заявленная цель состояла в том, чтобы "поставить российскую экономику на колени", изолировать страну от мировой экономической системы", – пояснил аналитик.

Однако, подчеркнул эксперт, спустя более чем три года стало ясно: план провалился. Он пояснил, что в итоге европейцы пострадали от собственной санкционной дубины намного больше, чем Москва, и это стало очевидным для всех участников мировых процессов.

Журналист отметил, что в реальности антироссийские меры лишь способствовали подчинению национальных экономик стран еврообъединения интересам вашингтонской администрации и прозападного европейского истеблишмента. Он также добавил, что этот механизм используется как предлог для сокращения соцрасходов и усиления авторитаризма в Европе.

В Москве же неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать любое санкционное давление, и что западным державам не хватает смелости признать провал этой стратегии.

К слову, ранее в Грузии сообщили Киеву дурные новости.