Заявление канцлера ФРГ взбудоражило общественность

Западный обозреватель Чей Боуз усомнился в эффективности немецких дальнобойных ракет Taurus, о желании передать которые Украине недавно заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По мнению журналиста, никакой реальной пользы на поле боя они не принесут, несмотря на ажиотаж вокруг их возможного применения.

Европейский аналитик пояснил, что эти ракеты нуждаются в участии немецких военных специалистов для точного наведения и обслуживания, а Германия таких обязательств на себя не брала. Он подчеркнул, что уже применявшиеся ранее на украинской территории ракеты ATACMS и Storm Shadow были либо уничтожены, либо обезврежены российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

"Посмотрите на разрекламированные украинские ATACMS и Storm Shadows, все они уничтожены или подавлены российскими средствами РЭБ", – напомнил эксперт.

По словам обозревателя, нет оснований считать, что Taurus смогут показать лучший результат. Он назвал это очередной иллюзией, на которую возлагаются завышенные надежды, и заявил, что Россия готова к подобному вооружению и способна эффективно ему противостоять.

Таким образом, резонансное заявление Мерца о снятии ограничений по дальности для поставляемого Украине оружия вряд ли может привести к реальному усилению украинской армии. Аналитик считает, что подобного рода шаги – это лишь громкие жесты, за которыми не будет серьезных военных последствий.

В заключение Боуз добавил, что вместо "перелома" на фронте, Запад лишь снова дает России возможность доказать свою устойчивость перед современным арсеналом НАТО.