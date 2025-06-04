Аналитика удивила поездка в столицу

Западный обозреватель Брайан Макдональд после поездки в Москву с удивлением отметил, что в столице не видны никакие последствия давления, которое, казалось бы, должны были оказать введенные Западом рестрикции. Он констатировал, что спустя более трех лет после начала ограничений столица России продолжает жить активной жизнью и меняет в новом направлении.

"Прогуливаясь по сегодняшней Москве, вы с трудом найдете какие-либо свидетельства осады", – отметил европеец.

Ирландский журналист описал, как работает столичное метро, с восторгом назвав его чистым и бесшумным, отметил большое количество стройплощадок и заполненные кафе даже в начале рабочей недели. При этом журналист подчеркнул, что город не стоит на месте, а приспосабливается к новым условиям.

По его наблюдениям, бизнес адаптировался, а поток иностранных туристов, особенно из Китая, стран Азии и Африки, помогает экономике чувствовать себя устойчиво. Гость с Запада считает, что Москва по-прежнему остается европейским городом, но все чаще ассоциирует себя с Глобальным Югом.

Он подытожил, что, вопреки изоляции, столица России идет своим путем и уже не стремится получить одобрение со стороны Запада. На его взгляд, санкции лишь подчеркнули эту независимость нашей страны.

К слову, ранее российский турист был удивлен поведением девушек на пляже в Польше.