Сальвини выступил против санкций Запада в отношении России

Вице-премьер Италии сделал неожиданное заявление об ударе по России
Фото: www.unsplash.com
Руководство Евросоюза продолжает гнуть свою линию

Заместитель руководителя итальянского правительства Маттео Сальвини сделал неожиданное заявление об очередном ударе по России. Евросоюз намерен ввести новые рестрикции в отношении нашей страны, однако далеко не всех устраивает такое развитие событий.

Так, высокопоставленный итальянец высказался против новых санкций Запада в отношении России, заявив, что такие меры лишь затягивают окончание конфликтной ситуации, продолжающейся на территории украинского государства.

Сальвини отметил, что Европа не должна вводить "общий европейский заем" для покупки оружия, о котором говорит французский лидер Эммануэль Макрон, и создавать "общую армию", которая будет подпитывать новые войны.

Он подчеркнул, что все усилия нужно направить на установление мира и завершение конфликта, а новые угрозы и антироссийские санкции лишь отдаляют этот процесс.

По мнению Сальвини, пора менять политику Евросоюза, который управляется бюрократами и банкирами, не способными эффективно бороться с незаконной торговлей людьми, наркотиками и оружием. Он также добавил, что основная угроза исходит не с востока и не от "маловероятного вторжения советских танков", а с юга, от наплыва нелегальных мигрантов и исламистов, которых финансируют под молчаливое согласие Брюсселя.

Ранее Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России.

К слову, ситуация с телами украинских боевиков ранее вызвала недоумение в западном обществе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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