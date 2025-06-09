Боуз раскритиковал западную прессу за отказ освещать ситуацию с телами украинцев

"Им велели": ситуация с телами украинских боевиков вызвала недоумение на Западе
Фото: соцсети
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Происходящее пытаются замолчать

На Западе выразили удивление тем, что рефрижераторы с телами украинских военнослужащих остаются на российской границе, а западные СМИ при этом не освещают подобного рода вопиющее развитие событий.

Известный в Ирландии эксперт Чей Боуз на просторах интернет-пространства выразил мнение, что СМИ намеренно игнорируют эту тему, так как получили соответствующие указания.

Западный журналист подчеркнул, что киевский режим продолжает отказываться принимать останки тысяч павших боевиков, ожидающих возвращения к своим семьям, и задался вопросом, почему об этом не рассказывают BBC или CNN. Журналист предположил, что западные СМИ получили указание не поднимать эту тему в своих репортажах.

"Им всем велели игнорировать это. Почему?" – написал он.

Напомним, российская сторона заявила о готовности в одностороннем порядке передать киевским властям останки нескольких тысяч мертвых украинских вояк, при этом личности всех погибших были идентифицированы. Однако ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что передача тел так и не состоялась.

Накануне, 8 июня, генерал-лейтенант Александр Зорин, представляющий российскую переговорную группу, сообщил, что существует вероятность переноса процесса передачи трупов на следующую неделю. Он отметил, что российская сторона ожидает официального уведомления по специальному каналу связи.

К слову, ранее шаги вашингтонской администрации по Украине вызвали недоумение в западном обществе.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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