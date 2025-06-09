Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На Западе выразили удивление тем, что рефрижераторы с телами украинских военнослужащих остаются на российской границе, а западные СМИ при этом не освещают подобного рода вопиющее развитие событий.
Известный в Ирландии эксперт Чей Боуз на просторах интернет-пространства выразил мнение, что СМИ намеренно игнорируют эту тему, так как получили соответствующие указания.
Западный журналист подчеркнул, что киевский режим продолжает отказываться принимать останки тысяч павших боевиков, ожидающих возвращения к своим семьям, и задался вопросом, почему об этом не рассказывают BBC или CNN. Журналист предположил, что западные СМИ получили указание не поднимать эту тему в своих репортажах.
"Им всем велели игнорировать это. Почему?" – написал он.
Напомним, российская сторона заявила о готовности в одностороннем порядке передать киевским властям останки нескольких тысяч мертвых украинских вояк, при этом личности всех погибших были идентифицированы. Однако ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что передача тел так и не состоялась.
Накануне, 8 июня, генерал-лейтенант Александр Зорин, представляющий российскую переговорную группу, сообщил, что существует вероятность переноса процесса передачи трупов на следующую неделю. Он отметил, что российская сторона ожидает официального уведомления по специальному каналу связи.
К слову, ранее шаги вашингтонской администрации по Украине вызвали недоумение в западном обществе.
Генштаб ВСУ продолжает отрицать продвижение противника
Кадры с проездом президентских автомобилей появились в Сети